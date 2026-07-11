Количество пострадавших в Сумах после удара КАБами возросло до 17, среди погибших - ребенок
Киев • УНН
Российские войска 11 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. Количество пострадавших возросло до 17 человек, среди погибших есть ребенок.
Количество пострадавших в Сумах в результате российской атаки 11 июля увеличилось до 17 человек, а среди погибших есть ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
Подробности
Две управляемые авиабомбы врага ударили по людному месту, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов — дорога и остановка общественного транспорта. Еще один удар был направлен по объекту инфраструктуры. Россияне не оставляют попыток уничтожить систему жизнеобеспечения города
Как отметил Григоров, россияне осознавали, что под ударом окажутся и гражданские. Сейчас трое человек в тяжелом состоянии в больнице.
Также взрывная волна повредила многоэтажные дома вокруг мест попаданий. Выбиты сотни окон и балконных рам.
Напомним
Российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате атаки погибли четыре человека.
Также УНН сообщал, что из-за удара управляемой авиабомбой по Запорожью смертельное ранение получил 22-летний офицер полиции, который выполнял служебные обязанности неподалеку от эпицентра взрыва, еще 29 человек получили ранения.