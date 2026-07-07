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Техника

Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19

Киев • УНН

 • 9322 просмотра

В Киеве число погибших в результате российского ракетного удара в ночь на 6 июля возросло до 19. Спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело в Дарницком районе.

Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19

В Киеве количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки в ночь на 6 июля возросло до 19 человек. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, в Дарницком районе из-под завалов разрушенного дома деблокировали еще одно тело погибшего.

В Киеве до 19 человек возросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля: в Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело. Работы продолжаются

- сообщили в ГСЧС.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли по Киеву массированный удар ракетами различных типов. В результате обстрела были разрушены жилые дома в нескольких районах столицы, под завалами оказались люди. Поисково-спасательная операция на местах ударов продолжается.

Число погибших в Киеве в результате вчерашней атаки РФ возросло до 1807.07.26, 00:19 • 10999 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине