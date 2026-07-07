Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19

В Киеве количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки в ночь на 6 июля возросло до 19 человек. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

По данным спасателей, в Дарницком районе из-под завалов разрушенного дома деблокировали еще одно тело погибшего.

В Киеве до 19 человек возросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля: в Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело. Работы продолжаются