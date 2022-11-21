Численность войск территориальной обороны Польши перевесили 35 тысяч человек

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«Силы территориальной обороны насчитывают более 35 000 человек. Солдаты! Это важный шаг на пути к достижению оперативных возможностей самого молодого вида польских вооруженных сил», - написал Блащак.

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Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упала ракета.