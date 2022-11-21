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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Чисельність військ територіальної оборони Польщі перевищила 35 тисяч осіб

Чисельність військ територіальної оборони Польщі перевищила 35 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 423170 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сили територіальної оборони Польщі перевищили понад 35 000 осіб. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує УНН.

Цитата

«Сили територіальної оборони налічують понад 35 000 осіб. Солдати! Це важливий крок на шляху до досягнення оперативних можливостей наймолодшого виду польських збройних сил», - написав Блащак.

Доповнення

Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетну оборону Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня на польську територію впала ракета.

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