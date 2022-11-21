Чисельність військ територіальної оборони Польщі перевищила 35 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сили територіальної оборони Польщі перевищили понад 35 000 осіб. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує УНН.
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«Сили територіальної оборони налічують понад 35 000 осіб. Солдати! Це важливий крок на шляху до досягнення оперативних можливостей наймолодшого виду польських збройних сил», - написав Блащак.
Доповнення
Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетну оборону Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня на польську територію впала ракета.