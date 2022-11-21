Чисельність військ територіальної оборони Польщі перевищила 35 тисяч осіб

Цитата

«Сили територіальної оборони налічують понад 35 000 осіб. Солдати! Це важливий крок на шляху до досягнення оперативних можливостей наймолодшого виду польських збройних сил», - написав Блащак.

Доповнення

Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетну оборону Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня на польську територію впала ракета.