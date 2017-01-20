Чиновницу Луганской ВГА уличили в присвоении бюджетных средств

Правоохранители установили, что чиновница в 2016 году систематически оформляла повышенные премии на своих подчиненных.

"Также злоумышленница" собирала "часть начислений якобы на приобретение товарно-материальных ценностей. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что таким образом женщина присвоила более ста тысяч бюджетных денег ". - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства и в служебном кабинете чиновницы правоохранители обнаружили 470 тысяч гривен и десять тысяч долларов США. Правоохранители устанавливают происхождение этих денег.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность к коррупционной схемы других должностных лиц областной военно-гражданской администрации.