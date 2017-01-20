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Чиновницю Луганської ВЦА викрили на привласненні бюджетних коштів

Чиновницю Луганської ВЦА викрили на привласненні бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 10248 перегляди

КИЇВ.20 січня. УНН. Заступницю начальника одного з відділів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації викрили на привласненні бюджетних коштів співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що чиновниця у 2016 році систематично оформлювала підвищені премії на своїх підлеглих.

“Також зловмисниця „збирала“ частину нарахувань нібито на придбання товарно-матеріальних цінностей. Співробітники спецслужби задокументували, що у такий спосіб жінка привласнила понад сто тисяч бюджетних грошей”. — повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання та у службовому кабінеті чиновниці правоохоронці виявили 470 тисяч гривень та десять тисяч доларів США. Правоохоронці встановлюють походження цих грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадовців обласної військово-цивільної адміністрації.

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