Чиновнику Львовского горсовета объявили подозрение из-за трагедии на Грибовицкой свалке

"Да, Голецу еще вчера объявили подозрение. Сегодня должны были избрать меру пресечения. Однако, на прокуроров давят из мэрии, и городские чиновники намерены взять его под личное обязательство ", - рассказала Н.Шелестак.

Завтра состоится брифинг прокурора Львовской области Юрия Квяткивского о результатах досудебного расследования по факту обрушения мусора на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, как сообщал УНН, досудебное расследование в отношении должностных лиц по делу обвала на Грибовицкой свалке завершено .