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15 марта, 19:03 • 114036 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163322 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136024 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128663 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111857 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104928 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101052 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Чиновнику Львовского горсовета объявили подозрение из-за трагедии на Грибовицкой свалке

Чиновнику Львовского горсовета объявили подозрение из-за трагедии на Грибовицкой свалке

Киев • УНН

 • 9200 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Начальнику управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрию Голецу правоохранители объявили подозрение по делу Грибовицкой свалки. Эту информацию корреспонденту УНН сообщила координатор ОО "Варта-700" Наталия Шелестак.

"Да, Голецу еще вчера объявили подозрение. Сегодня должны были избрать меру пресечения. Однако, на прокуроров давят из мэрии, и городские чиновники намерены взять его под личное обязательство ", - рассказала Н.Шелестак.

Завтра состоится брифинг прокурора Львовской области Юрия Квяткивского о результатах досудебного расследования по факту обрушения мусора на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, как сообщал УНН, досудебное расследование в отношении должностных лиц по делу обвала на Грибовицкой свалке завершено .

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