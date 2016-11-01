Чиновнику Львовского горсовета объявили подозрение из-за трагедии на Грибовицкой свалке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Начальнику управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрию Голецу правоохранители объявили подозрение по делу Грибовицкой свалки. Эту информацию корреспонденту УНН сообщила координатор ОО "Варта-700" Наталия Шелестак.
"Да, Голецу еще вчера объявили подозрение. Сегодня должны были избрать меру пресечения. Однако, на прокуроров давят из мэрии, и городские чиновники намерены взять его под личное обязательство ", - рассказала Н.Шелестак.
Завтра состоится брифинг прокурора Львовской области Юрия Квяткивского о результатах досудебного расследования по факту обрушения мусора на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов.
Напомним, как сообщал УНН, досудебное расследование в отношении должностных лиц по делу обвала на Грибовицкой свалке завершено .