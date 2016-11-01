Чиновнику Львівської міськради оголосили підозру через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Начальнику управління житлового господарства Львівської міської ради Юрію Голецю правоохоронці оголосили підозру у справі Грибовицького сміттєзвалища. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомила координатор ГО “Варта-700” Наталія Шелестак.
“Так, Голецю ще вчора оголосили підозру. Сьогодні мали обрати міру запобіжного заходу. Однак, на прокурорів тиснуть з мерії, і міські чиновники мають намір взяти його під особисте зобов’язання”, — розповіла Н.Шелестак.
Завтра відбудеться брифінг прокурора Львівської області Юрія Квятківського щодо результатів досудового розслідування за фактом обвалу сміття на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, досудове розслідування щодо посадовців у справі обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі завершено.