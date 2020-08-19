Чиновников одной из РГА в Киеве разоблачили на взятке в 3,5 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Заместителя начальника районного управления жилищно-коммунального хозяйства в городе Киеве и его подчиненного уличили в получении 3,5 тыс. долларов США взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"В среду, 19 августа 2020 года, ...задержаны на вымогательстве и получении неправомерной выгоды заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства - начальник отдела контроля за благоустройством одной из РГА в Киеве и специалиста того же отдела. Указанные должностные лица, действуя в заговоре, требовали и получили от предпринимателя 3,5 тыс. долларов США за предоставление возможности проведения строительных работ без надлежаще оформленных документов и непринятие контрольных мероприятий", - указано в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия правоохранители задокументировали получение должностными лицами указанных средств в два этапа. Во время передачи второго транша в сумме 1,5 тыс. долларов США чиновников задержали "на горячем".
"Кроме того, главный специалист требовал и получил от этого же предпринимателя еще 25 тыс. гривен за решение вопроса о подключении водоснабжения в здание", - указано в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотребления влиянием).
Добавим, как уточнили в отделе коммуникации полиции Киева, на получении неправомерной выгоды разоблачили должностных лиц Подольской райгосадминистрации. Также там сообщили, что задержанные дают показания следователям, а в служебных помещениях Подольской РГА проводятся неотложные обыски.
Напомним, в Киеве начальнику отдела полиции сообщили о подозрении в коррупции.