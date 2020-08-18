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У Києві начальнику відділу поліції повідомили про підозру у корупції

У Києві начальнику відділу поліції повідомили про підозру у корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прокуратурою міста Києва вручено повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції в місті Києві за фактом одержання хабаря у розмірі 800 доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру міста Києва.

"Прокуратурою міста Києва 18 серпня 2020 року вручено письмове повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції в місті Києві за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на початку червня 2020 року підполковник поліції висунув власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів, пропозицію щодо передачі йому щомісячної неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів за не перешкоджання роботі її закладу, та не вчинення відносно неї заходів адміністративного впливу працівниками поліції.

"Поліцейського викрито під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишньому голові Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміру Новаку, якого затримали в Польщі, погоджено повідомлення про підозру у тому, що він на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, висловив низку прохань в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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