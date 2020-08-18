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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 102308 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107678 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127734 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101346 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102151 просмотра

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В Киеве начальнику отдела полиции сообщили о подозрении в коррупции

В Киеве начальнику отдела полиции сообщили о подозрении в коррупции

Киев  •  УНН

 • 15075 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Прокуратурой города Киева вручено уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в городе Киеве по факту получения взятки в размере 800 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.

"Прокуратурой города Киева 18 августа 2020 года вручено письменное уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в городе Киеве по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул владелице кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов за не препятствование работе ее заведения, но не совершения в отношении нее меры административного воздействия сотрудниками полиции.

"Полицейский разоблачен во время получения очередного транша неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, бывшему главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомиру Новаку, которого задержали в Польше, согласовано сообщение о подозрении в том, что он на территории Украины, действуя по предварительному сговору группой лиц, высказал ряд просьб в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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