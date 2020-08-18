В Киеве начальнику отдела полиции сообщили о подозрении в коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Прокуратурой города Киева вручено уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в городе Киеве по факту получения взятки в размере 800 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.
"Прокуратурой города Киева 18 августа 2020 года вручено письменное уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в городе Киеве по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул владелице кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов за не препятствование работе ее заведения, но не совершения в отношении нее меры административного воздействия сотрудниками полиции.
"Полицейский разоблачен во время получения очередного транша неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, бывшему главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомиру Новаку, которого задержали в Польше, согласовано сообщение о подозрении в том, что он на территории Украины, действуя по предварительному сговору группой лиц, высказал ряд просьб в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.