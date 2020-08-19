Чиновників однієї з РДА у Києві викрили на хабарі у 3,5 тис. доларів

"У середу, 19 серпня 2020 року, ...затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління житлового-комунального господарства – начальника відділу контролю за благоустроєм однієї з РДА у місті Києві та головного спеціаліста того ж відділу. Вказані посадові особи, діючи у змові, вимагали та отримали від підприємця 3,5 тис. доларів США за надання можливості проведення будівельних робіт без належним чином оформлених документів та невжиття контрольних заходів", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцями вказаних коштів у два етапи. Під час передачі другого траншу у сумі 1,5 тис. доларів США чиновників затримали "на гарячому".

"Крім того, головний спеціаліст вимагав та отримав від цього ж підприємця ще 25 тис. гривень за вирішення питання щодо підключення водопостачання до будівлі", - вказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом).

Додамо, як уточнили у відділі комунікації поліції Києва, на отриманні неправомірної вигоди викрили посадовців Подільської райдержадміністрації. Також там повідомили, що затримані надають покази слідчім, а в службових приміщеннях Подільської РДА проводяться невідкладні обшуки.

Нагадаємо, у Києві начальнику відділу поліції повідомили про підозру у корупції.