Чиновників однієї з РДА у Києві викрили на хабарі у 3,5 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Заступника начальника районного управління житлового-комунального господарства у місті Києві та його підлеглого викрили на одержанні 3,5 тис. доларів США хабара. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"У середу, 19 серпня 2020 року, ...затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління житлового-комунального господарства – начальника відділу контролю за благоустроєм однієї з РДА у місті Києві та головного спеціаліста того ж відділу. Вказані посадові особи, діючи у змові, вимагали та отримали від підприємця 3,5 тис. доларів США за надання можливості проведення будівельних робіт без належним чином оформлених документів та невжиття контрольних заходів", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцями вказаних коштів у два етапи. Під час передачі другого траншу у сумі 1,5 тис. доларів США чиновників затримали "на гарячому".
"Крім того, головний спеціаліст вимагав та отримав від цього ж підприємця ще 25 тис. гривень за вирішення питання щодо підключення водопостачання до будівлі", - вказано у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом).
Додамо, як уточнили у відділі комунікації поліції Києва, на отриманні неправомірної вигоди викрили посадовців Подільської райдержадміністрації. Також там повідомили, що затримані надають покази слідчім, а в службових приміщеннях Подільської РДА проводяться невідкладні обшуки.
Нагадаємо, у Києві начальнику відділу поліції повідомили про підозру у корупції.