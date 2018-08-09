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Чиновники заявили, что платные VIP-пляжи в Киеве незаконные

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В коммунальном предприятии "Плесо" заявили, что платные пляжи являются незаконными. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП.

Чиновники заявили, что платные VIP-пляжи в Киеве незаконные

“Согласно действующему законодательству Украины, взимать плату за вход на пляж — противозаконно. Водным кодексом Украины определены два вида водопользования: общее и специальное”, — говорится в сообщении.

Так, общее водопользование осуществляется гражданами для удовлетворения их потребностей (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств и из колодцев) бесплатно, без закрепления водных объектов за отдельными лицами и без предоставления соответствующих разрешений.

Специальное водопользование — это забор воды из водных объектов с применением сооружений или технических устройств, использование воды и сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Специальное водопользование является платным и осуществляется на основании разрешения государственных органов.

“Вход на все официальные муниципальные пляжи Киева абсолютно свободный. Любые „частные платные VIP-пляжи“ с ограниченным и платным входом являются противозаконным явлением, требует вмешательства правоохранительных органов. Поэтому если на определенной локации ограничивают вход на пляж и требуют плату, гражданин имеет право сразу вызвать полицию„, - отметили в “Плесо”.

Напомним, в Минздраве Украины сообщили, что на сейчас 167 украинских пляжей не рекомендованы для купания.

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