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Чиновники заявили, що платні VIP-пляжі в Києві незаконні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У комунальному підприємстві "Плесо" заявили, що платні пляжі є незаконними. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу КП.

Чиновники заявили, що платні VIP-пляжі в Києві незаконні

“Відповідно до чинного законодавства України, стягувати плату за вхід до пляжу — протизаконно. Водним кодексом України визначено два види водокористування: загальне та спеціальне”, — йдеться у повідомленні.

Так, загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

Спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу державних органів.

“Вхід до усіх офіційних муніципальних пляжів Києва є абсолютно вільним. Будь-які „приватні платні VIP-пляжі“ з обмеженим і платним входом є протизаконним явищем, що потребує втручання правоохоронних органів. Тому якщо на певній локації обмежують вхід на пляж та вимагають плату, громадянин має право відразу викликати поліцію”, — зазначили у “Плесо”.

Нагадаємо, у МОЗ України повідомили, що станом на зараз 167 українських пляжів не рекомендовані для купання.

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