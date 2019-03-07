Чиновника Госводагентства, которого поймали на взятке, арестовали на 2 месяца

"Задержанному на взятке в 8 тыс. долларов заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданина Г. Соломенским районным судом г. Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. грн", - написала Сарган.

Она отметила, что прокуратура ходатайствовала о залоге в размере 2 млн грн.

Напомним, задержанному на взятке должностному лицу Львовской мэрии сообщили о подозрении.