Чиновника Госводагентства, которого поймали на взятке, арестовали на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева арестовал на 2 месяца заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины, задержанного на взятке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Задержанному на взятке в 8 тыс. долларов заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданина Г. Соломенским районным судом г. Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. грн", - написала Сарган.
Она отметила, что прокуратура ходатайствовала о залоге в размере 2 млн грн.
Напомним, задержанному на взятке должностному лицу Львовской мэрии сообщили о подозрении.