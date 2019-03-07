Чиновника Держводагентства, якого піймали на хабарі, арештували на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва арештував на 2 місяці заступника голови Державного агентства водних ресурсів України, затриманого на хабарі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Затриманому на хабарі у 8 тисяч доларів заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України громадянина Г. Солом’янським районним судом м. Києва сьогодні обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у межах 130 прожиткових мінімумів, що становить 250 тис. грн", - написала Сарган.
Вона відзначила, що прокуратура клопотала про заставу у розмірі 2 млн грн.
Нагадаємо, затриманому на хабарі посадовцю Львівської мерії повідомили про підозру.