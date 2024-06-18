Киев • УНН
Чиновника Роменского городского совета будут судить за незаконную вырубку деревьев в природно-заповедном фонде, что нанесло ущерб на 1,6 млн грн.
Будут судить служащего за незаконную порубку деревьев с убытками в 1,6 млн грн. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
Группой прокуроров Сумской областной и Роменской окружной прокуратур направлено в суд обвинительный акт в отношении служащего Роменского городского совета.
По версии обвинения, в октябре 2023 года служащий, используя искусственный повод уборки поваленных ураганом деревьев, организовал незаконную порубку деревьев на территории природно-заповедного фонда, где такие действия запрещены. Соответствующие документы на проведение работ отсутствовали.
Экспертиза установила, что в результате незаконной порубки деревьев нанесен ущерб на сумму 1 588 159 грн. Досудебное расследование завершено следователями Роменского районного отдела полиции.
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