Чиновник постане перед судом за незаконну вирубку дерев, що завдала збитків на 1,6 млн доларів
Київ • УНН
Посадовця Роменської міської ради судитимуть за незаконну вирубку дерев у природно-заповідному фонді, що завдало збитків на 1,6 млн грн.
Судитимуть службовця за незаконну порубку дерев зі збитками в 1,6 млн грн. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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Групою прокурорів Сумської обласної та Роменської окружної прокуратур надіслано до суду обвинувальний акт щодо службовця Роменської міської ради.
За версією обвинувачення, у жовтні 2023 року службовець, використовуючи штучний привід прибирання повалених буревієм дерев, організував незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду, де такі дії заборонені. Відповідні документи на проведення робіт були відсутні.
Експертиза встановила, що внаслідок незаконної порубки дерев завдано шкоди на суму 1 588 159 грн. Досудове розслідування завершено слідчими Роменського районного відділу поліції.
Незаконна вирубка деревини – після обстеження територій Чорнобильської зони порушень не виявлено24.05.24, 13:42 • 15811 переглядiв