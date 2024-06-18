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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4220 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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The Guardian

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Чиновник постане перед судом за незаконну вирубку дерев, що завдала збитків на 1,6 млн доларів

Київ • УНН

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Посадовця Роменської міської ради судитимуть за незаконну вирубку дерев у природно-заповідному фонді, що завдало збитків на 1,6 млн грн.

Чиновник постане перед судом за незаконну вирубку дерев, що завдала збитків на 1,6 млн доларів

Судитимуть службовця за незаконну порубку дерев зі збитками в 1,6 млн грн. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

Деталі

Групою прокурорів Сумської обласної та Роменської окружної прокуратур надіслано до суду обвинувальний акт щодо службовця Роменської міської ради.

За версією обвинувачення, у жовтні 2023 року службовець, використовуючи штучний привід прибирання повалених буревієм дерев, організував незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду, де такі дії заборонені. Відповідні документи на проведення робіт були відсутні.

Експертиза встановила, що внаслідок незаконної порубки дерев завдано шкоди на суму 1 588 159 грн. Досудове розслідування завершено слідчими Роменського районного відділу поліції.

Незаконна вирубка деревини – після обстеження територій Чорнобильської зони порушень не виявлено24.05.24, 13:42 • 15811 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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