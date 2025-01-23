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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновник пойдет под суд из-за свалки на Трухановом острове в Киеве

Киев  •  УНН

 • 3376 просмотра

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На Трухановом острове обнаружили незаконную свалку строительного мусора от строительства Подольско-Воскресенского моста. Начальник строительного участка предстанет перед судом за загрязнение земель на 5 млн грн.

Земельный участок на Трухановом острове превратили в свалку. Из-за этого будут судить чиновника генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица общества-генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода по факту загрязнения земель отходами и строительным мусором (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в 2019 году начальник строительного участка, находясь в сговоре с должностными лицами двух субподрядных организаций, загрязняли отходами земельный участок на территории Труханова острова.

Этот участок был выделен для обустройства площадки под строительство мостового перехода. Зато предприниматели, с целью экономии денег, выделенных на вывоз строительного мусора, систематически свозили мусор на этот участок,

- говорится в сообщении.

Согласно расчету, размер ущерба в результате загрязнения земель составляет более 129 тыс. гривен, что подтверждается заключением экспертизы.

Также согласно расчету Государственной экологической службы Столичного округа, установлен размер ущерба от засорения земельных ресурсов твердыми бытовыми и строительными отходами в сумме 4,9 млн грн.

Во время досудебного расследования мужчина возместил ущерб и очистил территорию от мусора. Сейчас обвинительный акт в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Киеве директора спортшколы подозревают в убытках на 1,2 млн гривен13.01.25, 01:56 • 36195 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
kievКиев

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