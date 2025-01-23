Чиновник пойдет под суд из-за свалки на Трухановом острове в Киеве

Земельный участок на Трухановом острове превратили в свалку. Из-за этого будут судить чиновника генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица общества-генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода по факту загрязнения земель отходами и строительным мусором (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в 2019 году начальник строительного участка, находясь в сговоре с должностными лицами двух субподрядных организаций, загрязняли отходами земельный участок на территории Труханова острова.

Этот участок был выделен для обустройства площадки под строительство мостового перехода. Зато предприниматели, с целью экономии денег, выделенных на вывоз строительного мусора, систематически свозили мусор на этот участок,