Чиновник пойдет под суд из-за свалки на Трухановом острове в Киеве
Киев • УНН
На Трухановом острове обнаружили незаконную свалку строительного мусора от строительства Подольско-Воскресенского моста. Начальник строительного участка предстанет перед судом за загрязнение земель на 5 млн грн.
Земельный участок на Трухановом острове превратили в свалку. Из-за этого будут судить чиновника генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица общества-генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода по факту загрязнения земель отходами и строительным мусором (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что в 2019 году начальник строительного участка, находясь в сговоре с должностными лицами двух субподрядных организаций, загрязняли отходами земельный участок на территории Труханова острова.
Этот участок был выделен для обустройства площадки под строительство мостового перехода. Зато предприниматели, с целью экономии денег, выделенных на вывоз строительного мусора, систематически свозили мусор на этот участок,
Согласно расчету, размер ущерба в результате загрязнения земель составляет более 129 тыс. гривен, что подтверждается заключением экспертизы.
Также согласно расчету Государственной экологической службы Столичного округа, установлен размер ущерба от засорения земельных ресурсов твердыми бытовыми и строительными отходами в сумме 4,9 млн грн.
Во время досудебного расследования мужчина возместил ущерб и очистил территорию от мусора. Сейчас обвинительный акт в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.
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