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Посадовець піде під суд через звалище на Трухановому острові у Києві

Посадовець піде під суд через звалище на Трухановому острові у Києві

Київ • УНН

 • 38575 перегляди

На Трухановому острові виявили незаконне звалище будівельного сміття від будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Начальник будівельної дільниці постане перед судом за забруднення земель на 5 млн грн.

Земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця товариства-генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу за фактом забруднення земель відходами та будівельним сміттям (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що у 2019 році начальник будівельної дільниці, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, забруднювали відходами земельну ділянку на території Труханового острова.

Ця ділянка була виділена для облаштування майданчика під будівництво мостового переходу. Натомість підприємці, з метою економії грошей, виділених на вивезення будівельного сміття, систематично звозили сміття на цю ділянку,

- йдеться у повідомленні.

Відповідно до розрахунку, розміру шкоди внаслідок забруднення земель становить понад 129 тис. гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Також відповідно до розрахунку Державної екологічної служби Столичного округу, встановлено розмір шкоди від засмічення земельних ресурсів твердими побутовими та будівельними відходами в сумі 4,9 млн грн.

Під час досудового розслідування чоловік відшкодував шкоду та очистив територію від сміття. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті.

У Києві директора спортшколи підозрюють у збитках на 1,2 млн гривень13.01.25, 01:56 • 36504 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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