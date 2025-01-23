Посадовець піде під суд через звалище на Трухановому острові у Києві

Земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.

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Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця товариства-генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу за фактом забруднення земель відходами та будівельним сміттям (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що у 2019 році начальник будівельної дільниці, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, забруднювали відходами земельну ділянку на території Труханового острова.

Ця ділянка була виділена для облаштування майданчика під будівництво мостового переходу. Натомість підприємці, з метою економії грошей, виділених на вивезення будівельного сміття, систематично звозили сміття на цю ділянку, - йдеться у повідомленні.



Відповідно до розрахунку, розміру шкоди внаслідок забруднення земель становить понад 129 тис. гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Також відповідно до розрахунку Державної екологічної служби Столичного округу, встановлено розмір шкоди від засмічення земельних ресурсів твердими побутовими та будівельними відходами в сумі 4,9 млн грн.

Під час досудового розслідування чоловік відшкодував шкоду та очистив територію від сміття. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті.

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