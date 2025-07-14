Чиновник "Киевпасстранса" задержан за растрату 1,1 млн гривен на закупке оборудования

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева начальнику обособленного подразделения КП "Киевпастранс" сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Установлено, что коммунальное предприятие закупало железнодорожное оборудование. По условиям договора поставщику заплатили почти 5 млн гривен. Выводами эксперта установлено, что стоимость приобретенного оборудования завышена более чем на 1,1 млн гривен.

В то же время должностное лицо, ответственное за закупку, не проверив рыночную стоимость товара, обеспечило его оплату.

Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно – в растрате чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Разворовали почти 7 млн грн на ремонте укрытий в школах Днепропетровской области: подозрения должностному лицу и инженеру