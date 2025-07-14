Посадовець "Київпастрансу" затриманий за розтрату 1,1 млн гривень на закупівлі обладнання
Київ • УНН
Начальнику підрозділу КП "Київпастранс" повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів. Залізничне обладнання було закуплено із завищенням вартості на понад 1,1 млн гривень.
Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва начальнику відокремленого підрозділу КП "Київпастранс"повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів. Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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Встановлено, що комунальне підприємство закуповувало залізничне обладнання. За умовами договору постачальнику заплатили майже 5 млн гривень. Висновками експерта встановлена, що вартість придбаного обладнання завищена на понад 1,1 млн гривень.
В той же час посадовець, відповідальний за закупівлю, не перевіривши ринкову вартість товару, забезпечив його оплату.
Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме – у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
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