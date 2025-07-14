Посадовець "Київпастрансу" затриманий за розтрату 1,1 млн гривень на закупівлі обладнання

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
08:14 • 4854 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
07:47 • 13980 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
06:59 • 15787 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
06:07 • 19990 перегляди
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Ексклюзив
06:03 • 23109 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
04:09 • 33447 перегляди
Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios
13 липня, 18:39 • 34989 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
Ексклюзив
13 липня, 06:45 • 53089 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
12 липня, 18:07 • 79028 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 17:25 • 99730 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1.5м/с
34%
750мм
Популярнi новини
Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС13 липня, 23:19 • 27709 перегляди
Нічна атака на Харківщину: "шахеди" пошкодили промислове підприємство у Чугуєві14 липня, 00:17 • 29945 перегляди
Мерц: 30% тарифи Трампа вразять німецький експорт "в саме серце"14 липня, 00:46 • 30406 перегляди
путін бідкається на байдужість Заходу до інтересів росії14 липня, 02:10 • 25605 перегляди
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки06:11 • 23229 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 248914 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 243852 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 227180 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 245630 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 274064 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 31102 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 29036 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 114530 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 79031 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 82567 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Посадовець "Київпастрансу" затриманий за розтрату 1,1 млн гривень на закупівлі обладнання

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Начальнику підрозділу КП "Київпастранс" повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів. Залізничне обладнання було закуплено із завищенням вартості на понад 1,1 млн гривень.

Посадовець "Київпастрансу" затриманий за розтрату 1,1 млн гривень на закупівлі обладнання

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва начальнику відокремленого підрозділу КП "Київпастранс"повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів. Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що комунальне підприємство закуповувало залізничне обладнання. За умовами договору постачальнику заплатили майже 5 млн гривень. Висновками експерта встановлена, що вартість придбаного обладнання завищена на понад 1,1 млн гривень.

В той же час посадовець, відповідальний за закупівлю, не перевіривши ринкову вартість товару, забезпечив його оплату.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме – у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Розікрали майже 7 млн грн на ремонті укриттів у школах на Дніпропетровщині: підозри посадовиці та інженеру 14.07.25, 11:54 • 584 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9