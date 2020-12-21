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Чиновник времен Януковича с землей за 1,3 тыс. грн: кто такой новый глава ГФС

Киев • УНН

 • 25609 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины назначил на должность председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника, который во времена президента Виктора Януковича возглавлял управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) ГНС Украины и ГСУ Министерства доходов и сборов Украины, информирует УНН.

Чиновник времен Януковича с землей за 1,3 тыс. грн: кто такой новый глава ГФС

Отметим, что Вадим Мельник закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в 2000 году по специальности “Правоведение”. Трудовую деятельность начал в 1994 году по пребыванию в распоряжении начальника Харьковского военного университета.

В 2008 году был переведен на работу в следственный отдел налоговой милиции ГНИ сначала в Святошинском районе Киева, а дальше — в Голосеевском районе столицы. С этого времени в собственности Мельника находится земельный участок 834 кв. м в селе Чернетчина, что в 9 километрах от областного центра — города Сумы. Стоимость такого участка, согласно данным декларации, 1300 грн.

В 2011 году Мельник выполнял обязанности заместителя начальника управления — начальника отдела расследования особо важных дел следственного управления налоговой милиции ГНА Украины.

С 2011 до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГНС Украины. После этого назначен начальником следственного управления уголовных расследований Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины. Далее переведен на должность заместителя начальника управления, начальника отдела планирования и мониторинга следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов в Киевской области.

Добавим, что Мельнику принадлежит 20% корпоративных прав ООО “МЮИ ПЛЮС”. В прошлом году он задекларировал доход от предпринимательской деятельности в 978 тыс. грн.

К тому же получил пенсию в размере 138 тыс. грн и еще 48 тыс. грн — за работу в Сумском государственном университете.

Семья Мельников задекларировала более 2,6 млн грн наличными, а вот состояние счетов в банках — не указано.

Согласно декларации новоиспеченного председателя ГФС, в собственности семьи Мельников находится три квартиры в Ирпене и одна в столице — площадью 159,4 кв. м, которая приобретена в 2014 году за более 1 млн грн. Жене Мельника Елене принадлежит квартира площадью 75 кв. м в Турции, купленная за более 2 млн грн.

Добавим, что в чиновника есть и зарегистрированное огнестрельное оружие — охотничье ружье “Блайзер”. За 1,24 млн грн в 2014 году Вадим Мельник приобрел автомобиль “Range Rover”.

Как сообщал УНН, сегодня правительство Украины назначил Вадима Мельника новым председателем ГФС.

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