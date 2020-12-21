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Екстрене засідання Кабміну: призначено голову ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні, 21 грудня, під час позачергового засідання Кабінету міністрів України, було прийнято декілька кадрових змін. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Екстрене засідання Кабміну: призначено голову ДФС

"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували за:

призначення Вітренка Юрія Юрійовича - першим заступником міністра енергетики України.

призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - повідомив нардеп.

Додамо, що уряд погодив звільнення Буславець Ольги Анатоліївни з посади першого заступника міністра енергетики України (згідно із поданою заявою). Також визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 20 листопада 2020 року №1467 "Про тимчасове покладення виконання обов'язків Міністра енергетики України на Юрія Бойка. І ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Вітренка.

Нагадаємо, експрацівник НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко став виконуючим обов'язки міністра енергетики.

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