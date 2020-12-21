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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Экстренное заседание Кабмина: назначен председатель ГФС

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня, 21 декабря, во время внеочередного заседания Кабинета министров Украины, было принято несколько кадровых изменений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Экстренное заседание Кабмина: назначен председатель ГФС

"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за:

назначение Витренко Юрия Юрьевича - первым заместителем министра энергетики Украины.

назначение Мельника Вадима Ивановича - председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - сообщил нардеп.

Добавим, что правительство согласовало увольнение Буславець Ольги Анатольевны с должности первого заместителя министра энергетики Украины (по поданному заявлению). Также признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 20 ноября 2020 года №1467 "О временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики Украины на Юрия Бойко. И приняло распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Витренко.

Напомним, экс-сотрудник НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики.

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