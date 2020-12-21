Чиновник часів Януковича з землею за 1,3 тис. грн: хто такий новий очільник ДФС

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 68511 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 50395 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 54987 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 64149 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 86677 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 118470 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 203202 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213248 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184473 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174406 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 40784 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 57780 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 92996 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 64218 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 78096 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 68637 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 79445 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 242173 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 269400 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 354731 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 15834 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 15901 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 18739 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 19700 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 93882 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Чиновник часів Януковича з землею за 1,3 тис. грн: хто такий новий очільник ДФС

Київ • УНН

 • 25609 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив на посаду голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника, який за часів президента Віктора Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (ГСУ) ДПС України та ГСУ Міністерства доходів і зборів України, інформує УНН.

Чиновник часів Януковича з землею за 1,3 тис. грн: хто такий новий очільник ДФС

Зазначимо, що Вадим Мельник закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2000 році за спеціальністю “Правознавство”. Трудову діяльність розпочав у 1994 році з перебування в розпорядженні начальника Харківського військового університету.

У 2008 році був переведений на роботу до слідчого відділу податкової міліції ДПІ спочатку у Святошинському районі Києва, а далі — у Голосіївському районі столиці. З цього часу у власності Мельника перебуває земельна ділянка 834 кв. м у селі Велика Чернеччина, що в дев’яти кілометрах від обласного центру — міста Суми. Вартість такої ділянки, згідно з даними декларації, 1300 грн.

У 2011 році Мельник виконував обов’язки заступника начальника управління — начальника відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління податкової міліції ДПА України.

З 2011 до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ДПС України. Після цього призначений начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України. Далі переведений на посаду заступника начальника управління, начальник відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів у Київській області.

Додамо, що Мельнику належить 20% корпоративних прав ТОВ “МЮІ ПЛЮС”. Минулого року він задекларував дохід від підприємницької діяльності в 978 тис. грн.

До того ж отримав пенсію в розмірі 138 тис. грн і ще 48 тис. грн посадовець одержав за роботу в Сумському державному університеті.

Сім’я Мельників задекларувала понад 2,6 млн грн готівкою, а от стан рахунків у банках — не вказано.

Згідно з декларацією новоспеченого голови ДФС, у власності родини Мельників перебуває три квартири в Ірпені та одна в столиці — площею 159,4 кв. м, яка придбана у 2014 році за понад 1 млн грн. Дружині Мельника Олені належить квартира площею 75 кв. м у Туреччині, куплена за понад 2 млн грн.

Додамо, що в посадовця є й зареєстрована вогнепальна зброя — мисливська рушниця “Блайзер”. За 1,24 млн грн у 2014 році Вадим Мельник придбав автомобіль “Range Rover”.

Як повідомляв УНН, сьогодні уряд України призначив Вадима Мельника новим головою ДФС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52