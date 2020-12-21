Чиновник часів Януковича з землею за 1,3 тис. грн: хто такий новий очільник ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив на посаду голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника, який за часів президента Віктора Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (ГСУ) ДПС України та ГСУ Міністерства доходів і зборів України, інформує УНН.
Зазначимо, що Вадим Мельник закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2000 році за спеціальністю “Правознавство”. Трудову діяльність розпочав у 1994 році з перебування в розпорядженні начальника Харківського військового університету.
У 2008 році був переведений на роботу до слідчого відділу податкової міліції ДПІ спочатку у Святошинському районі Києва, а далі — у Голосіївському районі столиці. З цього часу у власності Мельника перебуває земельна ділянка 834 кв. м у селі Велика Чернеччина, що в дев’яти кілометрах від обласного центру — міста Суми. Вартість такої ділянки, згідно з даними декларації, 1300 грн.
У 2011 році Мельник виконував обов’язки заступника начальника управління — начальника відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління податкової міліції ДПА України.
З 2011 до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ДПС України. Після цього призначений начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України. Далі переведений на посаду заступника начальника управління, начальник відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів у Київській області.
Додамо, що Мельнику належить 20% корпоративних прав ТОВ “МЮІ ПЛЮС”. Минулого року він задекларував дохід від підприємницької діяльності в 978 тис. грн.
До того ж отримав пенсію в розмірі 138 тис. грн і ще 48 тис. грн посадовець одержав за роботу в Сумському державному університеті.
Сім’я Мельників задекларувала понад 2,6 млн грн готівкою, а от стан рахунків у банках — не вказано.
Згідно з декларацією новоспеченого голови ДФС, у власності родини Мельників перебуває три квартири в Ірпені та одна в столиці — площею 159,4 кв. м, яка придбана у 2014 році за понад 1 млн грн. Дружині Мельника Олені належить квартира площею 75 кв. м у Туреччині, куплена за понад 2 млн грн.
Додамо, що в посадовця є й зареєстрована вогнепальна зброя — мисливська рушниця “Блайзер”. За 1,24 млн грн у 2014 році Вадим Мельник придбав автомобіль “Range Rover”.
Як повідомляв УНН, сьогодні уряд України призначив Вадима Мельника новим головою ДФС.