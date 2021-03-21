Действующий обладатель Кубка Стэнли обыграл "Чикаго" и стал лидером НХЛ

Детали

“Лайтнинг” обеспечили себе победу со счетом 4:1 за первые два периода, которые они выиграли с результатом 4:0, несмотря на то, что “Чикаго” перебрасывал соперника 26:17. Голом и передачей у хозяев отличился Стэмкос, также отличились Поинт, Сирелли и Гурд.

Единственную шайбу за “Блэкхокс”, которые проиграли четвертый раз подряд и шестой в последних семи встречах, забросил Алекс Дебринкат.

Цитата

“Сегодня был один из тех матчей, особенно это касается второго периода, когда мы слишком сильно зависели от Василевского (вратарь „Тампы“ — ред.). Такие матчи по ходу сезона будут случаться, но хочется, чтобы их было как можно меньше. Мы знаем, что у нас лучший в мире вратарь, что он сегодня снова и показал. Но просто не хочется полагаться на это слишком часто”, — сказал Стэмкос.

Дополнение

“Тампа-Бэй” победила в третий раз подряд и вышла на первое место в НХЛ с 46 очками, опередив “Флориду”, “Вашингтон” и “Айлендерс” на 2 пункта.