Чинний володар Кубку Стенлі обіграв "Чикаго" та став лідером НХЛ

Деталі

“Лайтнінг” забезпечили собі перемогу з рахунком 4:1 за перші два періоди, які вони виграли з результатом 4:0, незважаючи на те, що “Чикаго” перекидав суперника 26:17. Голом і передачею у господарів відзначився Стівен Стемкос, також відзначилися Поінт, Сіреллі та Гурд.

Єдину шайбу за “Блекхокс”, які програли четвертий раз поспіль і шостий в останніх семи зустрічах, закинув Алекс Дебрінкат.

Цитата

“Сьогодні був один з тих матчів, особливо це стосується другого періоду, коли ми занадто сильно залежали від Василевського (воротар „Тампи“ — ред.). Такі матчі по ходу сезону будуть траплятися, але хочеться, щоб їх було якомога менше. Ми знаємо, що у нас найкращий в світі воротар, що він сьогодні знову і показав. Але просто не хочеться покладатися на це занадто часто”, — сказав Стемкос.

Доповнення

“Тампа-Бей” перемогла в третій раз поспіль і вийшла на перше місце в НХЛ з 46 очками, випередивши “Флориду”, “Вашингтон” і “Айлендерс” на 2 пункти.