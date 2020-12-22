Действующий чемпион Украины усилился российским хоккеистом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российский нападающий Илья Смирнов перешел в ХК "Кременчуг", передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Уроженец Киева провел 4 сезона в МХЛ-Б, выступая за “Ястребов”, “Тверичи” и “Комета”. Всего в 118 матчах второй Молодежной хоккейной лиги России Смирнов набрал 95 (61+34) очков при показателе полезности +4.
Сезон 2017/18 форвард провел в ВХЛ-Б в “Кристалл”, набрал 23 (14 + 9) очка в 49 встречах. Сезоном позже, в составе “Донбасса”, Смирнов в 22 матчах отличился 21 (10+11) результативным баллом.
С лета 2019 года нападающий играл в Казахстане за “Актобе” — в 29 матчах нападающий заработал 7 (6+1) очков.
Сказано, что в составе “Кременчуга” Смирнов будет выступать под 37 номером.
Добавим, следующий матч действующие чемпионы Украины “горожане” проведут 24 декабря против “Днепра”.