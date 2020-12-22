Чинний чемпіон України підсилився російським хокеїстом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Російський нападник Ілля Смірнов перейшов до стану ХК “Кременчук”, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Уродженець Києва провів 4 сезони в МХЛ-Б, виступаючи за “Ястребов”, “Тверічі” і “Комету”. Всього в 118 матчах другої Молодіжної хокейної ліги Росії Смірнов набрав 95 (61 + 34) очок при показнику корисності +4.
Сезон 2017/18 форвард провів в ВХЛ-Б в “Кристал”, набрав 23 (14 + 9) очка в 49 зустрічах. Сезоном пізніше, в складі “Донбасу”, Смірнов в 22 матчах відзначився 21 (10 + 11) результативними балами.
З літа 2019 нападник грав у Казахстані за “Актобе” — в 29 матчах нападник заробив 7 (6 + 1) очок.
Сказано, що у складі “Кременчука” Смірнов виступатиме під 37 номером.
Додамо, наступний матч чинні чемпіони України “городяни” проведуть 24 грудня проти “Дніпра”.