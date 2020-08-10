Действующий чемпион Бельгии потерпел поражение на старте розыгрыша нового сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В стартовом туре бельгийского первенства по футболу сезона-2020/2021 действующий чемпион страны — “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя, на своем поле принимал “Шарлеруа”, передает УНН со ссылкой сайт “Брюгге”.
Наш футболист вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен на 83-й минуте встречи, которая закончилась поражением фаворита со счетом 0:1. Единственный мяч во встрече оформил японский легионер Мориока.
В других встречах стартового тура “Стандард” обыграл “Серкль Брюгге” — 1:0, а “Антверпен” и “Мускрон” свели баталию вничью (1:1).
Добавим, в прошлом сезоне Соболь в первенстве Бельгии сыграл 26 матчей и отдал 4 ассиста.