Чинний чемпіон Бельгії зазнав поразки на старті розіграшу нового сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У стартовому турі бельгійської першості з футболу сезону-2020/2021 чинний чемпіон країни — “Брюгге” захисника національної збірної України Едуарда Соболя, на своєму полі приймав “Шарлеруа”, передає УНН з посиланням сайт “Брюгге”.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку й був замінений на 83-й хвилині зустрічі, яка закінчилася поразкою фаворита з рахунком 0:1. Єдиний м’яч у зустрічі оформив японський легіонер Моріока.
В інших зустрічах стартового туру “Стандард” обіграв “Серкль Брюгге” — 1:0, а “Антверпен” і “Мускрон” звели баталію внічию (1:1).
Додамо, минулого сезону Соболь у першості Бельгії відіграв 26 матчів і віддав 4 асисти.