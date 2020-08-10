Чинний чемпіон Бельгії зазнав поразки на старті розіграшу нового сезону

Наш футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку й був замінений на 83-й хвилині зустрічі, яка закінчилася поразкою фаворита з рахунком 0:1. Єдиний м’яч у зустрічі оформив японський легіонер Моріока.

В інших зустрічах стартового туру “Стандард” обіграв “Серкль Брюгге” — 1:0, а “Антверпен” і “Мускрон” звели баталію внічию (1:1).

Додамо, минулого сезону Соболь у першості Бельгії відіграв 26 матчів і віддав 4 асисти.