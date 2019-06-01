Действующие чемпионы потерпели поражение в первой игре финала НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. На паркете канадской арены “Скотиабанк” “Торонто Рэпторс” провели первый в истории клуба финальный поединок НБА с “Голден Стэйт Уорриорз”, передает корреспондент УНН.
На старте встречи четыре дальних попадания от игроков позволили канадцам захватить лидерство 14:9. На это у “ГСВ” тремя 3-очковыми ответил Стивен Карри, выровняв игру. Далее “Рэпторс” получили небольшое преимущество, которое улучшили под конец половины — 59:49.
Все попытки догнать оппонентов завершились неудачей и поражением для “Уорриорз” — 109:118.
По победителей 32 очка набрал Сиак, 23 добавил Леонард и 20 Газоль. За “воинов” 34 получил С.Карри, 21 Томпсон, 10 + 10 подборов + 10 передач Дреймонд Грин.
Примечательно, что “воины” впервые за пять лет потерпели поражение в первой игре финальной серии НБА.
Добавим также, следующая игра серии пройдет на паркете “Рэпторс” и после этого переедет в Сан-Франциско.