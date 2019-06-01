Чинні чемпіони зазнали поразки у першій грі фіналу НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На паркеті канадської арени “Скотіабанк” “Торонто Репторс” провели перший в історії клубу фінальний поєдинок НБА із “Голден Стейт Ворріорс”, передає кореспондент УНН.
На старті зустрічі чотири дальніх потрапляння від гравців дозволили канадцям захопити лідерство 14:9. На це у “ГСВ” трьома 3-очковими відповів Стівен Каррі, вирівнявши гру. Далі “Репторс” отримали невелику перевагу, яку покращили під кінець половини — 59:49.
Усі спроби наздогнати опонентів завершилися невдачею та поразкою для “Ворріорс” — 109:118.
За переможців 32 очки набрав Сіакам, 23 додав Леонард і 20 Марк Газоль. За “воїнів” 34 здобув С.Каррі, 21 Томпсон, 10 + 10 підбирань + 10 передач Дреймонд Грін.
Примітно, що “воїни” вперше за п’ять років зазнали поразки у першій грі фінальної серії НБА.
Додамо також, наступна гра серії пройде на паркеті “Репторс” і після цього переїде до Сан-Франциско.