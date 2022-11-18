Чили внесла в "черный список" неплательщиков алиментов

Детали

В электронном реестре появятся имена родителей, задолжавших алименты в течение трех или пяти месяцев подряд - реальность, которая касается примерно 72 000 детей в Чили, согласно данным Министерства юстиции.

Женщины являются основными кормильцами почти в половине домохозяйств в американской стране, и девять из 10 заявлений о выплате пособий подаются женщинами.

По словам эксперта по семейному праву Леонора Этчеберри, неплательщикам, находящимся в "черном списке", может быть отказано в выдаче кредита.

Должник, продающий автомобиль или недвижимость, не будет иметь права на выручку и может заморозить деньги на своих банковских счетах.

Если это государственный служащий, причитающиеся деньги могут быть сняты с его зарплаты, а продвижение по службе будет заморожено.

"Должник столкнется с серьезными финансовыми последствиями. Если лицо, указанное в реестре, собирается получить водительские права, должностное лицо муниципалитета должно ознакомиться с этим списком, и если в нем указано его имя, они не могут быть выданы", - говорится в сообщении.

Чтобы быть исключен из реестра, неплательщик должен погасить долг или подписать соглашение об этом.