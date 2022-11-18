Чилі внесла до "чорного списку" неплатників аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Чилі, де 84 відсотки аліментів залишаються невиплаченими, у п'ятницю запровадила національний реєстр неплатників, які тепер ризикують втратити кредити у державному секторі чи заморозити кошти, передає УНН з посиланням на AFP.
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В електронному реєстрі з'являться імена батьків, які заборгували аліменти протягом трьох чи п'яти місяців поспіль - реальність, яка торкається приблизно 72 000 дітей у Чилі, згідно з даними Міністерства юстиції.
Жінки є основними годувальниками майже в половині домогосподарств у американській країні, і дев'ять із 10 заяв про виплату допомоги подаються жінками.
За словами експерта з сімейного права Леонора Етчеберрі, неплатникам, які перебувають в "чорному списку", може бути відмовлено у видачі кредиту.
Боржник, який продає автомобіль чи нерухомість, не матиме права на виручку та може заморозити гроші на своїх банківських рахунках.
Якщо це державний службовець, належні гроші можуть бути зняті з його зарплати, а просування по службі буде заморожене.
"Боржник зіткнеться із серйозними фінансовими наслідками. Якщо особа, зазначена в реєстрі, збирається отримати права водія, посадова особа муніципалітету має ознайомитися з цим списком, і якщо в ньому зазначено її ім'я, вони не можуть бути видані", - йдеться в повідомленні.
Щоб бути виключеним із реєстру, неплатник має погасити борг або підписати угоду про це.