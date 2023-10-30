Ожидают ли украинцы худших последствий атак рф на объекты энергетики этой зимой - опрос

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«По состоянию на первую половину августа 74% опрошенных были уверены, что россия вероятно прибегнет к систематическим ракетным ударам по украинской энергетической инфраструктуре, как это было осенью и зимой 2022-2023 года. Из них 31% респондентов были убеждены, что атака на энергосистему точно произойдет, а 43% рассматривали этот сценарий как высокочувствительный. Среди опрошенных 14% оценили риск ракетных ударов по энергосистеме как низкий, а 4% респондентов были убеждены, что этого точно не произойдет», - говорится в результатах опроса.

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Сообщается, что в разрезе макрорегионов абсолютное большинство населения склонно считать, что россия скорее прибегнет к систематическим ракетным ударам по украинской энергетической инфраструктуре. В южных областях согласных с этим утверждением немного меньше, чем в других макрорегионах: 67% против 75%.

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«В случае, если россия все же прибегнет к атакам на украинскую инфраструктуру, 45% респондентов убеждены, что последствия будут соразмерны с последствиями обстрелов зимой 2022-2023 года. Четверть опрошенных считают, что последствия могут быть даже хуже, чем в прошлом году. Около 19% респондентов прогнозируют, что атаки будут менее результативными и не приведут к существенным нарушениям электро-/водо-/теплоснабжения», - отмечается в результатах опроса.

Большинство респондентов, которые считают, что атаки будут иметь худшие последствия, чем прошлогодние, проживают в южных (43%) и восточных областях (30%). На меньшую результативность атак более склонны ожидать респонденты, проживающие в центральных областях (24%), по сравнению с другими макрорегионами.

«Если же атаки на украинскую инфраструктуру все-таки произойдут и их последствия будут сопоставимы с прошлогодними, половина опрошенных (52%) уверены, что смогут удовлетворить свои бытовые потребности и относительно комфортную жизнь своей семьи. При этом 35% респондентов не смогут позаботиться о себе и своей семье в таких условиях. 13% опрошенных не определились с ответом», - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что только 39% опрошенного населения южных областей и 44% – восточных областей смогут обеспечивать бытовые потребности и относительно комфортную жизнь себя и своей семьи в случае обстрелов инфраструктуры. Для сравнения, в западных и центральных областях позаботиться о себе и семье смогут 56% опрошенных.

Справка

Опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 9 по 15 августа 2023 года. Методом face-to-face было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей. В Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.