Чи очікують українці гірших наслідків атак рф на об'єкти енергетики цієї зими - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Близько 74% українців впевнені, що росія вірогідно вдасться до систематичних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, як це було минулої осені та зими. Чверть опитаних вважають, що наслідки можуть бути гіршими, ніж торік. Про це йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, яке було проведено з 9 по 15 серпня 2023 року, передає УНН.
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«Станом на першу половину серпня 74% опитаних були впевнені, що росія вірогідно вдасться до систематичних ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, як це було восени та взимку 2022-2023 року. Із них 31% респондентів були переконані, що атака на енергосистему точно станеться, а 43% розглядали цей сценарій як високоймовірний. Серед опитаних 14% оцінили ризик ракетних ударів по енергосистемі як низький, а 4% респондентів були переконані, що цього точно не станеться», - ідеться в результатах опитування.
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Повідомляється, що у розрізі макрорегіонів абсолютна більшість населення схильна вважати, що росія скоріше вдасться до систематичних ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. У південних областях згодних із цим твердженням трохи менше, ніж в інших макрорегіонах: 67% проти 75%.
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«У разі, якщо росія все ж вдасться до атак на українську інфраструктуру, 45% респондентів переконані, що наслідки будуть співмірні з наслідками обстрілів взимку 2022-2023 року. Чверть опитаних вважають, що наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж торік. Близько 19% респондентів прогнозують, що атаки будуть менш результативними та не призведуть до суттєвих порушень електро-/водо-/теплопостачання», - зазначається в результатах опитування.
Так, більшість респондентів, які вважають, що атаки матимуть гірші наслідки, аніж минулорічні, проживають у південних (43%) та східних областях (30%). На меншу результативність атак більш схильні очікувати респонденти, що проживають у центральних областях (24%), порівняно з іншими макрорегіонами.
«Якщо ж атаки на українську інфраструктуру все-таки відбудуться і їхні наслідки будуть зіставні з минулорічними, половина опитаних (52%) впевнені, що зможуть задовольнити свої побутові потреби та відносно комфортне життя своєї родини. Натомість 35% респондентів не зможуть подбати про себе та свою родину за таких умовах. 13% опитаних не визначилися з відповіддю», - йдеться в повідомленні.
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Окрім того, повідомляється, що лише 39% опитаного населення південних областей та 44% – східних областей зможуть забезпечувати побутові потреби та відносно комфортне життя себе та своєї родини у разі обстрілів інфраструктури. Для порівняння, у західних та центральних областях подбати про себе та родину зможуть 56% опитаних.
Довідка
Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 9 по 15 серпня 2023 року. Методом face-to-face було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької та Луганської областей. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.