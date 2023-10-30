Чи очікують українці гірших наслідків атак рф на об'єкти енергетики цієї зими - опитування

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«Станом на першу половину серпня 74% опитаних були впевнені, що росія вірогідно вдасться до систематичних ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, як це було восени та взимку 2022-2023 року. Із них 31% респондентів були переконані, що атака на енергосистему точно станеться, а 43% розглядали цей сценарій як високоймовірний. Серед опитаних 14% оцінили ризик ракетних ударів по енергосистемі як низький, а 4% респондентів були переконані, що цього точно не станеться», - ідеться в результатах опитування.

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Повідомляється, що у розрізі макрорегіонів абсолютна більшість населення схильна вважати, що росія скоріше вдасться до систематичних ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. У південних областях згодних із цим твердженням трохи менше, ніж в інших макрорегіонах: 67% проти 75%.

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«У разі, якщо росія все ж вдасться до атак на українську інфраструктуру, 45% респондентів переконані, що наслідки будуть співмірні з наслідками обстрілів взимку 2022-2023 року. Чверть опитаних вважають, що наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж торік. Близько 19% респондентів прогнозують, що атаки будуть менш результативними та не призведуть до суттєвих порушень електро-/водо-/теплопостачання», - зазначається в результатах опитування.

Так, більшість респондентів, які вважають, що атаки матимуть гірші наслідки, аніж минулорічні, проживають у південних (43%) та східних областях (30%). На меншу результативність атак більш схильні очікувати респонденти, що проживають у центральних областях (24%), порівняно з іншими макрорегіонами.

«Якщо ж атаки на українську інфраструктуру все-таки відбудуться і їхні наслідки будуть зіставні з минулорічними, половина опитаних (52%) впевнені, що зможуть задовольнити свої побутові потреби та відносно комфортне життя своєї родини. Натомість 35% респондентів не зможуть подбати про себе та свою родину за таких умовах. 13% опитаних не визначилися з відповіддю», - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, повідомляється, що лише 39% опитаного населення південних областей та 44% – східних областей зможуть забезпечувати побутові потреби та відносно комфортне життя себе та своєї родини у разі обстрілів інфраструктури. Для порівняння, у західних та центральних областях подбати про себе та родину зможуть 56% опитаних.

Довідка

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 9 по 15 серпня 2023 року. Методом face-to-face було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької та Луганської областей. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.