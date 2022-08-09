Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: в ГПСУ дали ответ

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"Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственного границы", – говорится в сообщении.

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