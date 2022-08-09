Чи можуть діти виїхати за кордон із свідоцтвом про народження: у ДПСУ дали відповідь

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"Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону", – ідеться у повідомленні.

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