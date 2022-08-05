Чи можна в'їхати в країни ЄС за паспортом старого зразка: відповідь ДПСУ

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"В’їзд громадян України в країни Європейського Союзу можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони", – ідеться у повідомленні.

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В інших випадках потрібно отримати візу, але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту.

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