Чи можна в'їхати в країни ЄС за паспортом старого зразка: відповідь ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Для в'їзду в країни Євросоюзу українцям потрібен біометричний паспорт, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони. Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби, інформує УНН.
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"В’їзд громадян України в країни Європейського Союзу можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони", – ідеться у повідомленні.
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В інших випадках потрібно отримати візу, але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту.
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