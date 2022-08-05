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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чи можна в'їхати в країни ЄС за паспортом старого зразка: відповідь ДПСУ

Чи можна в'їхати в країни ЄС за паспортом старого зразка: відповідь ДПСУ

Київ • УНН

 • 395906 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Для в'їзду в країни Євросоюзу українцям потрібен біометричний паспорт, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони. Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби, інформує УНН.

Цитата

"В’їзд громадян України в країни Європейського Союзу можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони", – ідеться у повідомленні.

Додамо

В інших випадках потрібно отримати візу, але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту.

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