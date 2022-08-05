Можно ли въехать в страны ЕС по паспорту старого образца: ответ ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Для въезда в страны Евросоюза украинцам нужен биометрический паспорт, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, информирует УНН.
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"Въезд граждан Украины в страны Европейского Союза возможен по биометрическому паспорту, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах", – говорится в сообщении.
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В других случаях нужно получить визу, но это не касается граждан, которые нуждаются в дополнительной защите.
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