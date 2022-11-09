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Как самостоятельно удалить вирус с телефона: Госспецсвязи дало советы

Киев • УНН

 • 879685 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Госспецсвязи ответило на наиболее часто задаваемые вопросы украинцев относительно того, как самостоятельно удалить вирус с телефона и безопасно пользоваться интернетом, передает УНН.

Цитата

"Вирусы в смартфоне не только влияют на полноценную работу устройства. Прежде всего они представляют угрозу личной, конфиденциальной, финансовой информации, которая может стать доступной злоумышленникам. Распознать, что на смартфоне установлено вредоносное программное обеспечение, можно по разным признакам. Например, быстрое разряжение батареи, значительное замедление работы, частые сбои", – сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Детали

Госспецсвязь советует периодически проверять приложения, установленные на телефоне. Если есть такое, которое вы не устанавливали, его нужно сразу удалить. Самостоятельно это можно сделать так:

• переведите устройство в безопасный режим (или включите режим полета, отключите интернет-соединение). Проверьте устройство встроенным антивирусом, если он есть в телефоне, и удалите все обнаруженные угрозы:

Настройка – Обслуживание устройства – Защита устройства – Сканировать телефон. Заметим, что путь может отличаться, в зависимости от модели смартфона.

• если на телефоне нет встроенного антивируса, воспользуйтесь специальными антивирусными приложениями. Не используйте российские программы, доверяйте известным разработчикам и загружайте антивирусы только с официальных магазинов или вебсайтов разработчиков.

• если на смартфоне антивирус отсутствует, можно также просканировать телефон компьютерным антивирусом: подключите телефон через USB к компьютеру, запустите сканирование антивирусом подключенных устройств.

• в качестве крайней меры – сбросьте систему до заводских настроек. Настройка – Общее управление – Сброс – Сброс системы до заводских настроек. Имейте в виду, что все данные на смартфоне будут удалены. 

Госспецсвязи советует обратиться к специалистам сервисного центра, если вы не уверены, что можете справиться самостоятельно.

Напомним

Госспецсвязь опубликовало правила, которые помогут уменьшить шансы подхватить вирус, который может привести к инфицированию вашего устройства, похищению персональных данных и средств.

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