Як самостійно видалити вірус з телефона: Держспецзв'язку дало поради

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"Віруси у смартфоні не тільки впливають на повноцінну роботу пристрою. Передусім вони становлять загрозу особистій, конфіденційній, фінансовій інформації, яка може стати доступною зловмисникам. Розпізнати, що на смартфоні встановлено шкідливе програмне забезпечення, можна за різними ознаками. Наприклад, швидке розрядження батареї, значне уповільнення роботи, часті збої", – повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

Деталі

Держспецзв'язку радить періодично перевіряти додатки, встановлені на телефоні. Якщо є такий, якого ви не встановлювали, потрібно одразу його видалити. Самостійно це можна зробити так:

• переведіть пристрій у безпечний режим (або увімкніть режим польоту, відключіть інтернет-з’єднання). Перевірте пристрій вбудованим антивірусом, якщо він є в телефоні, та видаліть всі знайдені загрози:

Налаштування – Обслуговування пристрою – Захист пристрою – Сканувати телефон. Зауважимо, шлях може відрізнятися, залежно від моделі смартфону;

• якщо на телефоні немає вбудованого антивірусу, скористайтеся спеціальними антивірусними додатками. Не користуйтеся російськими програмами, довіряйте відомим розробникам та завантажуйте антивіруси тільки з офіційних магазинів чи вебсайтів розробників;

• якщо на смартфоні антивірус відсутній, можна також просканувати телефон комп’ютерним антивірусом: підключіть телефон через USB до комп'ютера, запустіть сканування антивірусом підключених пристроїв;

• у крайньому разі – скиньте систему до заводських налаштувань. Налаштування – Загальне керування – Скидання – Скинути систему до заводських налаштувань. Майте на увазі, що всі дані на смартфоні у такому разі будуть видалені.

Держспецзв'язку радить звернутися до спеціалістів сервісного центру, якщо ви не впевнені, що можете впоратися самостійно.

Нагадаємо

Держспецзв'язку опублікувало правила, які допоможуть зменшити шанси підхопити вірус, який може призвести до інфікування вашого пристрою, викрадення персональних даних та коштів.