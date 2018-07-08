Четвертый энергоблок Ровенской АЭС отключили от сети
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Энергоблок №4 Ровенской АЭС отключили от сети для проведения ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает УНН.
"8 июля 2018 года в 00:43 энергоблок №4 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 65 календарных дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.
Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области в г.Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
Как сообщал УНН, 7 февраля первый энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети после ремонта.