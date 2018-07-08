Четвертий енергоблок Рівненської АЕС відключили від мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Енергоблок №4 Рівненської АЕС відключили від мережі для проведення ремонту. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому", передає УНН.
"8 липня 2018 року о 00:43 енергоблок №4 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 65 календарних діб", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норм.
Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області в м.Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2835 МВт.
Як повідомляв УНН, 7 лютого перший енергоблок Рівненської АЕС підключили до мережі після ремонту.