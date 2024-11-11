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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четвертый тайфун за месяц обрушился на Филиппины

Четвертый тайфун за месяц обрушился на Филиппины

Киев  •  УНН

06:59 • 8482 просмотра

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Тайфун "Тораджи" обрушился на Филиппины, заставив эвакуировать 2500 сел и закрыть порты. Это уже четвертый тайфун менее чем за месяц, предыдущие три унесли жизни 159 человек.

На измученные стихией Филиппины обрушился очередной тайфун - четвертый менее чем за месяц, тысячи сел получили приказ об эвакуации, а порты были закрыты, сообщили официальные лица в понедельник, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным национального метеорологического агентства, сразу не было никаких сообщений о жертвах или убытках, когда тайфун "Тораджи" обрушился на северо-восточное побережье страны недалеко от города Диласаг, примерно в 220 километрах к северо-востоку от столицы Манилы.

"На нас обрушились сильные ветры и ливни. Некоторые деревья падают, а электричество отключили со вчерашнего дня", - сообщила агентству AFP Мервина Паблео, начальник гражданской обороны города Диналунган возле Диласага.

"Мы пока не можем выйти на улицу, чтобы провести оценку ущерба", - указала она.

По словам представителя по ликвидации последствий стихийных бедствий Дональда Аллана Тай, из прибрежных районов, а также из районов Диналунган и муниципалитета Балер было эвакуировано не менее 1400 человек.

Всего в воскресенье правительство распорядилось об эвакуации 2500 сел, хотя по состоянию на понедельник национальное управление по чрезвычайным ситуациям не имеет данных об общем количестве эвакуированных.

По данным метеослужбы, "Тораджи", максимальная скорость ветра которого составляет 130 километров в час, быстро двигался на северо-запад и, по прогнозам, в понедельник вечером, пройдя через внутреннюю горную часть главного острова Лусон, выйдет в Южно-Китайское море.

Школы и правительственные учреждения были закрыты в районах, которые, как ожидается, больше всего пострадают от последнего тайфуна.

Национальное метеорологическое агентство предупредило о сильных ветрах и сильных дождях на севере страны, а также об "умеренном или высоком риске штормового нагона" - гигантских волнах, угрожающих побережью главного острова Лусон.

По данным береговой охраны в понедельник, около 700 пассажиров застряли в портах, а метеорологическая служба предупредила, что морские путешествия опасны для всех типов и тоннажа судов.

После "Тораджи" тропическая депрессия также может потенциально обрушиться на регион уже в четверг вечером, сообщила AFP синоптик Вероника Торрес.

Она добавила, что тропический шторм "Ман-и", который сейчас находится к востоку от Гуама, также может угрожать Филиппинам на следующей неделе.

"Тораджи" последовал за тремя циклонами менее чем за месяц, в результате них погибло 159 человек.

Дополнение

В четверг тайфун "Иньсин" обрушился на северное побережье страны, повредив дома и дома. В одном инциденте погибла 12-летняя девочка.

До этого сильный тропический шторм "Трами" и супертайфун "Конг-рей" вместе унесли жизни 158 человек, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям, причем большая часть жертв зафиксирована во время "Трами".

Около 20 крупных штормов и тайфунов обрушиваются на Филиппины или близлежащие воды каждый год.

Недавнее исследование показало, что штормы в Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще формируются ближе к береговым линиям, усиливаются быстрее и дольше продолжаются над сушей из-за изменения климата.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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