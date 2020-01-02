Четверо освобожденных из плена после Нового года не вернулись в "Феофанию" - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Четверо освобожденных украинцев, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию, после новогодних праздников не вернулись в клиническую больницу "Феофания". Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.
"С 64 человек, которые к нам с начала поступили в больницу, (11 - ред.) выписались накануне Нового года и осталось 53. Они все сообщали нам, что планируют вернуться, но некоторые говорили, что не знают, когда вернутся или 2 января, или 8. По состоянию на 14:00, вернулись и находятся в больнице еще 7 человек, общее количество составляет 60 человек. Четверо не вернулись", - сказал врач.
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Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.