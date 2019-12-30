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У "Феофанії" заявили про необхідність операцій декільком звільненим українцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Серед звільнених українців, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, є декілька осіб, які потребують планових операцій. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.

"Є декілька пацієнтів, які будуть потребувати планових оперативних втручань після дообстеження", - сказав Строкань.

29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

Нагадаємо, медики розповіли про стан звільнених українців.

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