В "Феофании" заявили о необходимости операций нескольким освобожденным украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Среди освобожденных украинцев, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию, есть несколько человек, нуждающихся в плановых операциях. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.
"Есть несколько больных, которые будут нуждаться в плановых оперативных вмешательствах после дообследования", - сказал Строкань.
29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.
Напомним, медики рассказали о состоянии освобожденных украинцев.